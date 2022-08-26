Психиатр рассказал, может ли экзорцизм помочь пациентам с одержимостью

В Русской православной церкви (РПЦ) разработали проект документа, который регламентирует практику экзорцизма. В нем подробно описано, кто может проводить обряд изгнания бесов. Кроме того, объясняется, в каких случаях это допустимо делать. Разбираемся в подробностях, а также выясняем медицинскую точку зрения на экзорцизм.
Отношение РПЦ к экзорцизму
На сайте Московского патриархата опубликовали проект документа, который отражает позицию РПЦ касательно экзорцизма. Его подготовила комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования. Помимо прочего, в тексте прописаны условия применения этой практики. Отмечается, что у РПЦ сформировалось к ней осторожное отношение. Это связано со злоупотреблениями, которые допускают участники обряда.
"Злоупотребления совершающих (обряд. – Прим. ред.) в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами", – говорится в документе.
С учетом этих проблем авторы документа подготовили ряд рекомендаций. В частности, заниматься экзорцизмом может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. За свою помощь они не должны "ожидать мзды". "Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем", – указано в проекте.
Отдельно в документе оговаривается, что экзорцизм применим только в ситуациях "бесовской одержимости". Обряд не должны проводить в случаях психических расстройств и заболеваний.
Кроме того, нельзя совершать обряд над людьми, которые "симулируют беснование". Не рекомендуется также смешивать понятия одержимости злыми духами и страстями.
"Алкогольная, наркотическая зависимости или иные пагубные пристрастия, как и греховные страсти вообще, не являются непременно следствием одержимости. Экзорцизм не может стать заменой очищения от страстей путем покаяния и изменения собственной жизни, в том числе через участие в церковных Таинствах", – отмечается в проекте.
Документ уже был направлен в епархии РПЦ для получения отзывов.
Болезнь или одержимость
Классическая медицина выделяет несколько клинических состояний, при которых кажется, будто пациент одержим бесами. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Дмитрий Петелин.
"Шизофренические состояния в большинстве случаев довольно неплохо лечатся современными препаратами. За две-три недели можно достичь значительного улучшения состояния больного. При этом при шизофрении обычно идет речь о долговременном приеме лекарственных препаратов", – объясняет Петелин.
По его словам, обряд изгнания злых духов не поможет человеку справиться с шизофренией. При этом откладывание лечения, наоборот, способно усугубить ситуацию, отмечает эксперт. Петелин подчеркнул, что состояния, похожие на одержимость, должны диагностировать медики.
Вместе с тем случаи, в которых обряд экзорцизма может оказаться эффективным, существуют, добавил специалист. "Если человек живет в культуре, где существует устойчивая вера в то, что одержимость бесами бывает, то он может себя убедить и поверить, что он одержим злыми духами", – уточнил Петелин.
В качестве примера Петелин привел описанные в медицине еще в XIX веке случаи так называемой икотки, которые наблюдались у жителей Русского Севера. "Люди начинали икать и были уверены, что заражаются (злым духом. – Прим. ред.) друг от друга через икоту. Помимо икоты, у них начинали проявляться другие симптомы, они могли кричать и метаться. Однако шизофрении у них не было", – говорит психиатр.
По его словам, дело в том, что у них в культуре сложилось такое поверье. Поэтому в ответ на какое-либо неблагополучие начинали проявляться симптомы одержимости, заключил эксперт.