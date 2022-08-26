Психиатр рассказал, может ли экзорцизм помочь пациентам с одержимостью

В Русской православной церкви (РПЦ) разработали проект документа, который регламентирует практику экзорцизма. В нем подробно описано, кто может проводить обряд изгнания бесов. Кроме того, объясняется, в каких случаях это допустимо делать. Разбираемся в подробностях, а также выясняем медицинскую точку зрения на экзорцизм.



Отношение РПЦ к экзорцизму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На сайте Московского патриархата опубликовали проект документа, который отражает позицию РПЦ касательно экзорцизма. Его подготовила комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования. Помимо прочего, в тексте прописаны условия применения этой практики. Отмечается, что у РПЦ сформировалось к ней осторожное отношение. Это связано со злоупотреблениями, которые допускают участники обряда.

"Злоупотребления совершающих (обряд. – Прим. ред.) в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами", – говорится в документе.





из проекта документа В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо. К злоупотреблениям этого вида относятся массовые "отчитки" с привлечением посторонних "зрителей", а также фото- и видеофиксацией с последующим публичным распространением записей и фотографий.

С учетом этих проблем авторы документа подготовили ряд рекомендаций. В частности, заниматься экзорцизмом может только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. За свою помощь они не должны "ожидать мзды". "Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем", – указано в проекте.

Отдельно в документе оговаривается, что экзорцизм применим только в ситуациях "бесовской одержимости". Обряд не должны проводить в случаях психических расстройств и заболеваний.





из проекта документа В случае диагностированного психического заболевания христианин может и должен проходить лечение у профильных специалистов. В связи с этим священнослужителям рекомендуется ознакомление с основами психиатрии, чтобы при очевидной необходимости они могли направить нуждающегося в помощи прихожанина на консультацию к врачу-психиатру.

Кроме того, нельзя совершать обряд над людьми, которые "симулируют беснование". Не рекомендуется также смешивать понятия одержимости злыми духами и страстями.

"Алкогольная, наркотическая зависимости или иные пагубные пристрастия, как и греховные страсти вообще, не являются непременно следствием одержимости. Экзорцизм не может стать заменой очищения от страстей путем покаяния и изменения собственной жизни, в том числе через участие в церковных Таинствах", – отмечается в проекте.

Документ уже был направлен в епархии РПЦ для получения отзывов.



Болезнь или одержимость

Классическая медицина выделяет несколько клинических состояний, при которых кажется, будто пациент одержим бесами. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Дмитрий Петелин.





Дмитрий Петелин врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Состояние, напоминающее одержимость, может наблюдаться, например, в случае психоза при шизофрении. У некоторых пациентов это может проявляться в виде ощущения, что они слышат посторонние голоса, которые транслируются им в голову. Некоторые пациенты с шизофреническим психозом могут чувствовать, как будто какие-то злые силы начинают передавать им мысли, управлять их действиями, заставлять их говорить те или иные слова.

"Шизофренические состояния в большинстве случаев довольно неплохо лечатся современными препаратами. За две-три недели можно достичь значительного улучшения состояния больного. При этом при шизофрении обычно идет речь о долговременном приеме лекарственных препаратов", – объясняет Петелин.

По его словам, обряд изгнания злых духов не поможет человеку справиться с шизофренией. При этом откладывание лечения, наоборот, способно усугубить ситуацию, отмечает эксперт. Петелин подчеркнул, что состояния, похожие на одержимость, должны диагностировать медики.

Вместе с тем случаи, в которых обряд экзорцизма может оказаться эффективным, существуют, добавил специалист. "Если человек живет в культуре, где существует устойчивая вера в то, что одержимость бесами бывает, то он может себя убедить и поверить, что он одержим злыми духами", – уточнил Петелин.





Дмитрий Петелин врач-психиатр Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета В качестве реакции на стресс у этих людей могут проявляться разные симптомы. В таких состояниях, которые еще называют культурально обусловленными, которые развиваются на фоне веры, экзорцизм может помочь. Получается, что человек верит, что он одержим бесами, и, соответственно, он верит, что священник ему поможет избавиться от них.

В качестве примера Петелин привел описанные в медицине еще в XIX веке случаи так называемой икотки, которые наблюдались у жителей Русского Севера. "Люди начинали икать и были уверены, что заражаются (злым духом. – Прим. ред.) друг от друга через икоту. Помимо икоты, у них начинали проявляться другие симптомы, они могли кричать и метаться. Однако шизофрении у них не было", – говорит психиатр.

По его словам, дело в том, что у них в культуре сложилось такое поверье. Поэтому в ответ на какое-либо неблагополучие начинали проявляться симптомы одержимости, заключил эксперт.

