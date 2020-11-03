В РПЦ осудили самовольное "изгнание бесов"

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza
Попытка самочинного "изгнания бесов" из человека опасна и вредна. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он написал, что нельзя самостоятельно делать выводы об одержимости человека злым духом. Легойда отметил, что в древности существовала традиция изгнания бесов, однако она проводилась опытными священниками и в исключительных случаях.
"К сожалению, в наши дни нередко бытует ложное представление, что изгнание бесов – это панацея от всех жизненных проблем. Пьет – отчитка, не делает уроки – отчитка", – отметил Легойда.
Он подчеркнул, что этим часто пользуются лжестарцы. Таким образом они удовлетворяют потребность в проведении магического ритуала, который якобы решает все проблемы сразу, заявил Легойда. Он отметил, что это не имеет ничего общего с духовным окормлением.
Представитель РПЦ заявил, что тем более нельзя делать из акта такого экзорцизма шоу. Он отметил, что это неэтично вне зависимости от того, действительно ли он болен душевно или духовно или нет.
Инцидент с "изгнанием бесов" произошел с 10-летним ребенком в Волгоградской области. В Сеть попало видео, на котором видно, что мальчика скрутили родители и попытались провести обряд экзорцизма с применением чеснока и икон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: