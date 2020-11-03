В РПЦ осудили самовольное "изгнание бесов"

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Попытка самочинного "изгнания бесов" из человека опасна и вредна. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В своем Telegram-канале он написал, что нельзя самостоятельно делать выводы об одержимости человека злым духом. Легойда отметил, что в древности существовала традиция изгнания бесов, однако она проводилась опытными священниками и в исключительных случаях.

"К сожалению, в наши дни нередко бытует ложное представление, что изгнание бесов – это панацея от всех жизненных проблем. Пьет – отчитка, не делает уроки – отчитка", – отметил Легойда.

Он подчеркнул, что этим часто пользуются лжестарцы. Таким образом они удовлетворяют потребность в проведении магического ритуала, который якобы решает все проблемы сразу, заявил Легойда. Он отметил, что это не имеет ничего общего с духовным окормлением.

Представитель РПЦ заявил, что тем более нельзя делать из акта такого экзорцизма шоу. Он отметил, что это неэтично вне зависимости от того, действительно ли он болен душевно или духовно или нет.

Инцидент с "изгнанием бесов" произошел с 10-летним ребенком в Волгоградской области. В Сеть попало видео, на котором видно, что мальчика скрутили родители и попытались провести обряд экзорцизма с применением чеснока и икон.