В ГД призвали повышать грамотность в общении с детьми из-за случая обряда экзорцизма

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала опубликованное в Сети видео, на котором родители "изгоняли бесов" из ребенка.
"Не должно быть ничего, что подвергало бы детей опасности, в том числе и в обрядах. В данной конкретной ситуации, уверена, разбираются соответствующие структуры. <...> Безусловно, надо контролировать, смотреть, что размещается на каких сайтах, с какими призывами", – цитирует Агентство "Москва" слова Окуневой.
Она добавила, что родителям следовало бы больше контролировать ребенка, следить за его поведением и заботиться о психологическом состоянии. Депутат посоветовала при трудноразрешимых проблемах обращаться к соответствующим специалистам.
"Не надо стесняться обращаться за помощью к ним, общаться со школьными психологами и посещать школы "Грамотного родителя", где должны быть преподаватели, квалификация которых соответствует тому, чтобы вести грамотный диалог. Мы говорим о грамотном родительстве", – пояснила Окунева.
До этого в социальных сетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области силой удерживали ребенка для проведения обряда с применением чеснока и икон. На видео слышно, как женщина говорит про изгнание бесов из ребенка.
Родители мальчика позднее сообщили, что снимали видео для родственников, чтобы показать им реакцию ребенка на предметы, связанные с православием. Они заверили, что во время обряда подросток не пострадал.
Родители 10-летнего мальчика на камеру изгоняли из ребенка бесов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: