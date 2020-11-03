В ГД призвали повышать грамотность в общении с детьми из-за случая обряда экзорцизма

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала опубликованное в Сети видео, на котором родители "изгоняли бесов" из ребенка.

"Не должно быть ничего, что подвергало бы детей опасности, в том числе и в обрядах. В данной конкретной ситуации, уверена, разбираются соответствующие структуры. <...> Безусловно, надо контролировать, смотреть, что размещается на каких сайтах, с какими призывами", – цитирует Агентство "Москва" слова Окуневой.

Она добавила, что родителям следовало бы больше контролировать ребенка, следить за его поведением и заботиться о психологическом состоянии. Депутат посоветовала при трудноразрешимых проблемах обращаться к соответствующим специалистам.

"Не надо стесняться обращаться за помощью к ним, общаться со школьными психологами и посещать школы "Грамотного родителя", где должны быть преподаватели, квалификация которых соответствует тому, чтобы вести грамотный диалог. Мы говорим о грамотном родительстве", – пояснила Окунева.

До этого в социальных сетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области силой удерживали ребенка для проведения обряда с применением чеснока и икон. На видео слышно, как женщина говорит про изгнание бесов из ребенка.

Родители мальчика позднее сообщили, что снимали видео для родственников, чтобы показать им реакцию ребенка на предметы, связанные с православием. Они заверили, что во время обряда подросток не пострадал.

