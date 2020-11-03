"Изгонявшие бесов" родители рассказали, почему скрутили 10-летнего сына

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Родители, "изгонявшие бесов" из сына в Волгоградской области, рассказали, почему скручивали его. Об этом РИА Новости заявили представители регионального ГУ МВД.

"Чтобы во время приступа он не причинил себе вреда и окружающим, они держали его за руки. Видео они снимали для своих родственников в подтверждение того, что такая реакция у ребенка на предметы, связанные с православием", – говорится в сообщении полиции. По данному факту в ведомстве начали проверку.

До этого в социальных сетях разместили запись, где родственники 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области скрутили его. Все это делалось якобы для обряда с применением чеснока и икон. Кроме того, было слышно, что женщина говорила об изгнании бесов из мальчика.

Ранее в комментариях пользователи посчитали, что родителям самим требуется помощь специалистов.