"Звезды советского экрана": Тамара Носова

На нее не мечтали быть похожими девушки, а мужчины не заваливали ее любовными письмами. И, тем не менее, она кумир миллионов. Ее знает и любит вся страна. О творческом пути одной из главных комедийных актрис СССР – Тамары Носовой – журнал "Советский экран" рассказал своим читателям в февральском номере 1957 года.
Как Тамара Носова слезами пробила себе дорогу в кинематограф? За что она обиделась на своего педагога Бориса Бибикова? Правда ли, что актриса бросила кино ради заморского короля? Как Игорь Ильинский выбил для Тамары Носовой роль секретарши в комедии "Карнавальная ночь"? Чем она шокировала гримеров киностудии? И как неудачный роман едва не перечеркнул карьеру актрисы?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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