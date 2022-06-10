3D-изображение Дарта Вейдера появилось в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка появился почти живой Дарт Вейдер. На углу Таймс-Сквер теперь можно увидеть весьма реалистичное 3D-изображение темного повелителя. Таким образом авторы сериала "Оби-Ван Кеноби", который недавно вышел на онлайн-платформе, решили сделать рекламу своему творению.

Дарт Вейдер появляется в третьей серии мини-сериала. Критики, которые обвиняли авторов в слишком медленном развитии событий, надеются, что с темным властелином дела пойдут динамичнее. Хотя фанаты с ними не согласны.

Мини-сериал "Оби-Ван Кеноби" уже стал самым успешным оригинальным проектном стриминговой платформы Disney+. Действие шоу происходит через 10 лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

