Беженцы с Украины получат право трудиться в Польше

Прибывшие в Польшу беженцы с Украины получат право трудиться и зарабатывать. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на замглавы МВД и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Уже с 1 июля пособие продолжат выдавать лишь тем, кто действительно в нем нуждается, например инвалидам, беременным и многодетным женщины. Остальные беженцы должны начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

