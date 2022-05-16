Компания Mattel выпустит Barbie в образе дизайнера Веры Вонг

Фото: creations.mattel.com

Американская компания Mattel выпустит куклу Barbie в образе американского дизайнера Веры Вонг, сообщает издание WWD.

Уточняется, что кукла будет выпущена в рамках коллекции Barbie Tribute Collection, которая посвящена женщинам, сделавшим вклад в развитие культуры. Она будет одета в наряд из весенней коллекции 2017 года бренда дизайнера.

"Для каждого из нас важно быть примером для подражания для следующего поколения, и мне нравится то, что воплощает кукла Barbie – молодых женщин-предпринимателей, использующих свои таланты, чтобы вдохновлять девочек во всем мире", – отметила Вонг.

Ранее сообщалось, что компания Mattel выпустит первую в истории куклу Barbie со слуховым аппаратом. Она будет выпущена в рамках линейки Barbie Fashionistas, включающей в себя свыше 170 кукол.

