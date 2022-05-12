Компания Mattel выпустит Barbie со слуховым аппаратом

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Американская компания Mattel выпустит первую в истории куклу Barbie со слуховым аппаратом, сообщает "Газета.ру".

Кукла выпущена в рамках линейки Barbie Fashionistas, включающей в себя свыше 170 кукол. Она отражает "многомерный взгляд на красоту".

Кроме того, в коллекции появятся Barbie с протезом ноги и Кен с витилиго. Экземпляры поступят в продажу в июне.

"Мы планируем продолжить выпуск кукол с разными оттенками кожи, типами телосложения и ограниченными возможностями, чтобы отразить разнообразие, которое дети видят в окружающем мире", – отметила вице-президент компании Лиза Макнайт.

Ранее компания выпустила куклу Barbie "Королева Елизавета II" в честь 96-летия монарха.

Стоимость куклы "Королева Елизавета" составит 75 долларов, она появится в продаже в день рождения королевы.