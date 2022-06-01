Длинная очередь образовалась в зоопарк Перми в День защиты детей

В День защиты детей в зоопарк Перми образовалась огромная очередь. В честь праздника вход сделали бесплатным.

В соцсетях показали кадры, как дети и взрослые стояли больше часа. Очередь там растянулась на десятки метров и заканчивалась в соседнем квартале. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.