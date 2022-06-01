Что известно о скандале с "ЛГБТ-танцем" в екатеринбургском лицее

В Екатеринбурге ученики лицея № 12 во время конкурса выступили с провокационным танцем, в котором некоторые чиновники и знаменитости увидели намеки на нетрадиционные сексуальные отношения. Директора учреждения предложили уволить, однако за руководство вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Расскажем, что о танце думают родители учеников и как произошедшее объяснила глава лицея.

Взрослые недоглядели?

Скандальный номер десятиклассники из екатеринбургского лицея № 12 показали во время школьного конкурса "Танцевальная галактика" еще 12 мая, однако видео стало вирусным в Сети только сейчас. Молодые люди включили в свой номер элементы тверка и чирлидинга. Затем они сняли розовые футболки, под которыми были надеты портупеи.

Судя по возгласам публики, многим зрителям номер пришелся по душе. При этом некоторые пользователи Сети увидели в танце намеки на интернет-мемы "гачимучи".

Администрация Екатеринбурга начала служебное расследование, а министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что организаторы конкурса не проследили должным образом за постановками школьников. Директора лицея Любовь Кулеву он предложил уволить.

"Сегодня все большее внимание уделяется воспитательной функции школы, и такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько это задача актуальна", – сказал министр.

После танца обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направило общественное движение "Зов Народа": активисты призвали проверить руководство лицея на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Также в прокуратуру обратились представители центра по защите семейных ценностей "Иван Чай" – об этом сообщила сама организация в своем телеграм-канале (она знаменита жалобой на сцены с сексом и пропаганду проституции в творчестве певицы Инстасамки). Общественники призвали уволить директора лицея, а учителям, которые помогали готовить номер, объявить выговор.

В ситуацию вмешался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он признался, что подобные выступления ему не по душе. Однако призвал отнестись к ситуации спокойнее, так как номер был юмористическим.





Евгений Куйвашев губернатор Свердловской области Такие пародии мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я – тоже. За шутку можно пожурить – и школьников, и учителей. Но это максимум.

Глава региона заявил, что не позволит уволить директора лицея или наказать ее как-то иначе. По его словам, Кулева 50 лет работает педагогом, за свою карьеру получила множество наград и благодарностей. Сам лицей он назвал одним из образцовых учебных заведений города. Никакой глупый танец не сможет перечеркнуть все заслуги педагога, заключил Куйвашев.

В мэрии Екатеринбурга тоже отметили достижения Кулевой. Там рассказали, что директор постоянно проводит патриотические акции, не за счет бюджета отремонтировала футбольное поле и делает бассейн. В мэрии предположили, что Биктуганов высказал свои претензии на эмоциях.

При этом местные СМИ пишут о том, что лицей № 12 в 2019 году получил специальный приз "Ельцин-центра", а ученикам ежегодно проводят уроки толерантности.

"Не воздух свободы по-уральски"

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Противоречивое выступление лицеистов возмутило телеведущего Владимира Соловьева. Случившееся на танцевальном конкурсе он назвал "гей-вечеринкой".





Владимир Соловьев телеведущий Я жду, мне интересно, а губернатор им тоже выпишет премию? А городская дума Екатеринбурга? Нет? Не выпишет? Это же, наверное, тоже воздух свободы по-ельцин-центровски. Но уж точно не воздух свободы по-уральски.

Соловьева поддержала замглавы "Газпром-Медиа", телеведущая Тина Канделаки. По ее мнению, подобный номер появился из-за уроков толерантности. "На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может, достаточно было обычных уроков?" – отметила Канделаки.

В то же время школьников поддержала телеведущая Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она также оценила поступок Евгения Куйвашева, который защитил руководство лицея.





Ксения Собчак телеведущая Адекватных людей больше, чем мракобесов, верю в это. Нормальный, человеческий поступок главы региона – вступиться за учителя, которая наверняка знать не знала про этот дурацкий танец.

Собчак отметила, что подобные танцы ни для кого не новость. По ее мнению, "геем из-за них никто не стал".

"Девочек из класса изображали"

Свердловский губернатор вступился за директора лицея после "ЛГБТ-танца" учеников

Сама директор лицея № 12 Любовь Кулева рассказала "КП – Екатеринбург", что конкурс "Танцевальная галактика" проходит у них ежегодно: по ее словам, никакого намека на нетрадиционные отношения в ставшем знаменитым номере нет.

"Сам танец был пародией. Никакой пропаганды геев там не было", – заявила Кулева.

После заявления о том, что директора учреждения могут уволить, вечером 31 мая к лицею пришли сотни человек. Родители учеников и выпускники оставили подписи в поддержку руководства. По словам одной из участниц встречи, в лицее есть свобода слова и проявления в творчестве.

"Все документы, которые мы подписали, идут в поддержку и директора, и завуча, и классного руководителя. Нельзя насильно закрывать рот и грозить пальчиком", – сказала женщина.

Мама одного из учеников лицея Елена Успешная считает, что ситуацию сильно раздули, сообщает газета "Известия". По ее словам, ничего плохого своим выступлением дети показать не хотели.





Елена Успешная мама одного из учеников лицея № 12 в Екатеринбурге Ну, пошутили, как говорится. Насколько знаю, они девочек из своего класса изображали и танец не был приурочен к выпускному или какому-то событию, которое школа организовывала. Они организовали сами, это был вечер, ни директора, ни учителей в школе не было, насколько мне известно.

Родители, которые собрались поддержать руководство лицея, призвали Владимира Соловьева извиниться перед директором учреждения. Ребята имеют право на самовыражение, а миссия школы заключается в воспитании "хороших и здоровых детей", добавил один из участников народного схода.

