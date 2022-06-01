Свердловский губернатор вступился за директора лицея после "ЛГБТ-танца" учеников

Фото: телеграм-канал Mash

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора екатеринбургского лицея № 12, ученики которого исполнили танец, вызвавший у пользователей соцсетей ассоциации с пропагандой ЛГБТ-движения. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Куйвашев пообещал, что не допустит ни увольнения, ни какого-то другого наказания для директора образовательного учреждения. По его словам, танец был неоднозначным и пришелся ему не по душе, однако представление было юмористическим.

"Шутить в России не запрещено, пусть даже и неудачно", – добавил губернатор.

Он также сообщил, что родители участников не увидели ничего страшного в поступке учеников и поддержали директора.

Ранее в Сети появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.

Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора школы. Департамент образования администрации города начал служебное расследование по факту произошедшего.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал танец учащихся гимназии № 12 в Екатеринбурге "гей-вечеринкой", а замглавы "Газпром-Медиа" Тина Канделаки предположила, что причиной произошедшего стали уроки толерантности и танцев.

После скандала родители школьников пришли в учреждение, чтобы подписать заявление в поддержку директора и завуча. Одна из присутствующих женщин рассказала, что в лицее есть свобода слова и проявления в творчестве.

Родители также призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором школы. По словам одного из них, дети имеют право на самовыражение, а миссия школы заключается в воспитании "хороших и здоровых детей".

