Фото: телеграм-канал Mash
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за директора екатеринбургского лицея № 12, ученики которого исполнили танец, вызвавший у пользователей соцсетей ассоциации с пропагандой ЛГБТ-движения. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Куйвашев пообещал, что не допустит ни увольнения, ни какого-то другого наказания для директора образовательного учреждения. По его словам, танец был неоднозначным и пришелся ему не по душе, однако представление было юмористическим.
"Шутить в России не запрещено, пусть даже и неудачно", – добавил губернатор.
Он также сообщил, что родители участников не увидели ничего страшного в поступке учеников и поддержали директора.
Ранее в Сети появилось видео с танцевального школьного конкурса. В рамках мероприятия десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга. После танцоры сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи.
Позже министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора школы. Департамент образования администрации города начал служебное расследование по факту произошедшего.
Телеведущий Владимир Соловьев назвал танец учащихся гимназии № 12 в Екатеринбурге "гей-вечеринкой", а замглавы "Газпром-Медиа" Тина Канделаки предположила, что причиной произошедшего стали уроки толерантности и танцев.
После скандала родители школьников пришли в учреждение, чтобы подписать заявление в поддержку директора и завуча. Одна из присутствующих женщин рассказала, что в лицее есть свобода слова и проявления в творчестве.
Родители также призвали телеведущего Владимира Соловьева извиниться перед директором школы. По словам одного из них, дети имеют право на самовыражение, а миссия школы заключается в воспитании "хороших и здоровых детей".
Свердловский губернатор вступился за директора лицея после "ЛГБТ-танца" учеников
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