Власти Москвы уточнили список документов для получения выплат по ковидной амнистии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы уточнили список документов, необходимых для оформления ковидной амнистии. Рассчитывать на компенсацию ранее оплаченных штрафов, оформленных за нарушение коронавирусных ограничений, могут физлица, индвидуальные предприниматели и юридические лица. Об этом ТАСС рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он отметил, что для получения компенсации необходимо до 31 декабря 2022 года обратиться в любой центр госуслуг "Мои документы". Для оформления выплаты физическим лицам понадобятся:



заявление, форма которого размещена на mos.ru;

документ, удостоверяющий личность;

копия постановления органа исполнительной власти Москвы о назначении штрафа;

документ, подтверждающий уплату штрафа;

ИНН и СНИЛС (при наличии).

В случае если у человека нет возможности подать документы лично, необходимо также приложить доверенность на представителя. Она может быть составлена в простой письменной форме, если компенсация будет перечисляться на счет заявителя, и в нотариальной форме, если на чужой.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям для получения компенсации, помимо вышеупомянутых документов, надо предоставить идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет. При отсутствии возможности подать документы лично представителю юрлица или ИП также понадобится доверенность.

Данчиков добавил, что компенсация компаниям предоставляется в форме грантов, поэтому им дополнительно необходимо подписать соответствующее соглашение. Его нужно заполнить на месте.

Единовременная компенсация не положена гражданам, привлеченным к административной ответственности за нарушение режима изоляции на основании данных, полученных с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг" и камер городского видеонаблюдения.

Согласно принятому постановлению правительства Москвы, компенсации также не предоставляются иностранным компаниям из стран-офшоров и стран из числа недружественных и российским фирмам, где доля бизнеса принадлежит компаниям из таких государств. Кроме того, амнистия не коснется тех, кто успешно обжаловал наложенный штраф в суде, даже если после решения суда деньги вернуть еще не успели.

С 1 июня в столичных центрах госуслуг началось оформление компенсаций по уже оплаченным штрафам за нарушение эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса. Возврат средств доступен для москвичей и гостей столицы, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: основное условие заключается в том, чтобы штраф был получен на территории города.

25 мая Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с начала лета. По его словам, это является частью мер по смягчению санкционного давления. Так, с горожан прекращается взыскание оформленных штрафов, а для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация уплаченной суммы.

Исключение составляют граждане, которые были наказаны за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус.

