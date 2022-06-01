Грузовик задел электрические провода и загорелся в центре Москвы

На перекрестке Ольховской и Новорязанской улиц грузовик задел электрические провода и загорелся. По словам очевидцев, прохожие проходили в двух метрах от искрящихся проводов и совсем не переживали за свою безопасность.

Водитель грузовика так и не вышел, а через некоторое время завел машину и спокойно поехал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.