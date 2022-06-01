Длинная очередь образовалась в "Крокус Сити Океанариум" в День защиты детей

Гигантская очередь выстроилась в "Крокус Сити Океанариум". Вход в День защиты детей сделали бесплатным для гостей до 13 лет. Прежде чем попасть внутрь, людям придется простоять не один час.

Свои акции для детей проводят 1 июня также Московский зоопарк, ГУМ и другие заведения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.