Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

12:42
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей.
"День защиты детей – это день защиты нашего будущего. Спасибо всем, кто воспитывает детей с любовью и уважением", – написал мэр в телеграм-канале.
Собянин подчеркнул, что растить ребенка – это создавать будущее. При этом градоначальник назвал это самым важным делом не только для семьи, но и для всей страны.
Ребенок, которому взрослые помогают найти свой талант и вырасти счастливым, сделает мир лучше, считает мэр. По словам Собянина, в связи с этим город и вкладывает большое количество ресурсов в строительство садов и школ, спортивных объектов и детских медучреждений.
"Маленькие москвичи могут бесплатно получить самую высокотехнологичную медицинскую помощь. Каждому доступны кружки, секции, детские технопарки. А сеть творческого образования – школ искусств – у нас самая крупная в мире", – рассказал столичный мэр.
При этом особое внимание, как подчеркнул Собянин, уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Так, создаются условия для их обучения в обычных школах, семейных центрах, в НКО с детьми занимаются квалифицированные педагоги, психологи и дефектологи.
"Любая московская семья с детьми может рассчитывать на поддержку города. Например, пособия или помощь в поиске работы, когда есть временные трудности", – заключил Собянин.
Ранее сообщалось, что в столице ко Дню защиты детей пройдут более 140 культурных мероприятий с 1 по 4 июня. Так, парк "Усадьба Кленово" 1 июня в 11:00 организует соревнования по велосипедному вождению. Дом культуры "Стимул" представит в 12:00 концерт, где прозвучат песни народов России.
Программу к празднику подготовил также Московский зоопарк. У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Вместе с тем на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов с 13:00 до 14:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: