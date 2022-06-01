Путин пообещал рассмотреть идею ранней пенсии для многодетных отцов

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Владимир Путин пообещал поручить кабмину РФ проработать инициативу раннего выхода на пенсию многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать", – заявил президент РФ в ходе общения с многодетными семьями, награжденными медалью ордена и орденом "Родительская слава".

Ранее глава государства поддержал предложение возродить почетное звание "Мать-героиня". Путин отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей.

При этом президент заявил, что женщины, которым будет присвоено звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

