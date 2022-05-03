Россияне стали есть больше мороженого, свидетельствует статистика производителей. Тем не менее, больше всего такой продукции в стране продает британская компания, которая уходить с рынка пока не собирается. Все остальные места в пятерке лидеров делят российские производители.

О том, как западные санкции повлияли на цены, и в какой стране особенно любят российское мороженое, – в сюжете телеканала Москва 24.

