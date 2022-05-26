Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер в квартиру

С возвращением тепла многие начали задумываться о приобретении кондиционеров, а тем, у кого они уже установлены, стоит запланировать их диагностику и очистку. Рассказываем, какая ситуация на рынке, на что обратить внимание перед покупкой и как часто делать ТО.

Что с ценами?

На данный момент на рынке климатической техники и оборудования дефицита товаров нет, уверяют эксперты. Кроме того, в связи с понижением курсов валют уменьшились и цены. "Если в феврале сплит-система мощностью 2,5 киловатта стоила порядка 40–45 тысяч рублей, то сейчас цена опустилась до в среднем 30 тысяч. Но, конечно, она не вернулась к прежнему уровню. Плюс некоторые бренды ушли: их практически не найти или ценники очень высокие", – рассказал Москве 24 руководитель климатической компании Леонид Кучин.

По его словам, средний монтаж оборудования с комплектующими сплит-системы мощностью 1–2,5 киловатта стоит от 15 до 20 тысяч рублей. При этом цена установки дешевле, чем было прошлым летом. "В прошлом году за монтаж одного кондиционера без дополнительного оборудования просили 20–25 тысяч рублей", – добавил он.



Леонид Кучин руководитель климатической компании Кто хочет купить, может это сделать за разумные деньги. Дефицит будет, если лето окажется очень жарким и все повально начнут заказывать климатические системы.

При этом уже наблюдается постепенное сезонное повышение цен на кондиционеры: недорогие обойдутся в пределах 30–35 тысяч рублей вместе с установкой, средний класс – в 50–70 тысяч, премиальный – еще дороже. "В мае – июне, как правило, цены повышаются за счет спроса", – отметил специалист по климатической технике Валерий Метко.

Как выбрать

При покупке климатической техники эксперты советуют в первую очередь обратить внимание на мощность, которая зависит от площади помещения. Например, если это 20 квадратных метров, то мощность должна быть 2,5 киловатта, а если 13–15 квадратных метров – 2 киловатта. Также важный показатель – наличие инвентора.

"У инвенторного более плавный выход на производительность, он лучше поддерживает температуру. У неинверторных не так хорошо регулируется температура, у них более высокие энергозатраты. Еще один минус в том, что в материалах используется более дешевый пластик", – подчеркнул Кучин.

Покупателям нужно иметь в виду и энергопотребление устройства, плюс шумовые характеристики внутреннего блока. Одни из самых низких по громкости – 19–21 децибела, а наиболее энергоэффективные – класса А. Они обойдутся несколько дороже конкурентов, зато помогут экономить на счетах за электричество.



Валерий Метко специалист по климатической технике Я бы посоветовал японских и корейских производителей. На рынке также много китайских марок, и они делают уже не хуже. Тем более что большинство кондиционеров собирается тоже в Китае.

Кроме того, качественное оборудование при профессиональной установке и периодическом обслуживании практически не ломается (средний срок службы – 20–30 лет).

Сколько стоит ТО

Тем, у кого уже установлена сплит-система, необходимо ее периодически обслуживать. Эксперты советуют перед началом сезона включить кондиционер и дать ему поработать в течение одного-двух часов. Если он хорошо охлаждает или обогревает (в зависимости от режима), на нем не образовывается наледь, с него не капает жидкость и нет неприятных запахов, то делать ничего не надо.

"Если есть неприятный запах, то значит, в кондиционере появились бактерии. Поэтому нужно заказать чистку и обработку специальными средствами. В большинстве случаев компании предлагают поверхностную чистку, но лучше выбирать полную. В этом случае часть внутреннего блока нужно будет разобрать до вентилятора", – пояснил Метко. Обойдется это в среднем в 3–5 тысяч рублей.



Валерий Метко специалист по климатической технике Если бы люди увидели, что происходит с кондиционером, если долго его не чистить, они бы ужаснулись. Грубо говоря, там появляется новая жизнь.

Однако почистить фильтры внутреннего блока можно и самостоятельно: для этого просто нужно их снять и промыть под водой. То же самое можно сделать, если загрязнен теплообменник наружного блока. Но так как он часто находится в труднодоступном месте, то, возможно, потребуется вызов мастера.

Кроме того, раз в 3–5 лет нужно проводить заправку фреоном. Долив хладагента стоит 2–3 тысячи рублей (не в сезон), летом компании могут запросить до 10 тысяч рублей.