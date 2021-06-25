Врач объяснила, какие проблемы со здоровьем можно получить из-за кондиционера

Приятно заскочить с раскаленной от солнца улицы в прохладу магазина или кафе, где работает кондиционер. Однако, разгоряченный жарой, человек при этом рискует нажить себе массу неприятностей. Мы разбирались, какой вред наносит кондиционер и как обезопасить себя от нежелательных последствий его использования.



Что такое плохо

Аллерголог-иммунолог Елена Гучапшева поясняет, что в основе работы кондиционера лежит система, в которой теплый воздух удаляется из закрытых помещений и заменяется на охлажденный. Это происходит за счет химических веществ, которые быстро переходят из газа в жидкость и обратно. В частности, используется гелеообразный гидрохлорфторуглерод, так называемый фреон. Конечно, без кондиционера порой не обойтись в изнуряющую жару – он спасает от теплового удара, дарит комфорт. Но при этом, по словам эксперта, устройство является источником скрытой опасности при нарушении эксплуатации.

"Если не осуществлять регулярную очистку внутренней и внешней систем кондиционера, то со временем там могут накапливаться болезнетворные бактерии, вирусы и грибы. А нарушение работы трубки по отведению жидкости способно привести к развитию в ней болезнетворных бактерий, в частности легионеллы, которая может вызывать атипичную пневмонию", – комментирует аллерголог-иммунолог Елена Гучапшева.

Кроме того, регулярное использование кондиционера ведет к сухости кожи и появлению морщин, способствует обострению атопического дерматита и других кожных заболеваний.



В зоне риска

Для кого же может быть опасен кондиционер? По мнению эксперта, в первую очередь – для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом, синуситами. Длительно циркулирующий неочищенный воздух повышает концентрацию аллергенов в помещении, что усложняет жизнь людей с бронхиальной астмой, аллергическим и вазомоторным ринитом.

Порой в организациях и даже семьях возникают разногласия по поводу оптимальной температуры, которая поддерживается в помещении с помощью кондиционера. Кто-то любит прохладу, другие боятся простыть. "В настоящее время оптимальной считается температура от 23 до 26 градусов так, чтобы разница с уличным воздухом составляла не более 7 градусов. В идеале в помещении должно быть 24 градуса", – поясняет Елена Гучапшева.

Аллерголог-иммунолог отмечает, что хороши для использования кондиционеры с опцией увлажнения, но, как правило, они весьма дорогие. Для решения проблемы эксперт советует по договоренности с работодателем или коллегами обзавестись стационарным увлажнителем с учетом квадратуры кабинета.



Не стареть и не болеть

Не всегда от нас зависит возможность менять температуру воздуха. Например, в магазинах, аптеках и других учреждениях, где кондиционеры включены на всю мощность, нам остается только приспосабливаться, чтобы не пострадать от перепада температур. Лучшая профилактика от нежелательных последствий – крепкий иммунитет и здоровый образ жизни. Но если вы пока не уверены в своих силах, то лучше перестраховаться. При входе в торговый зал можно немного постоять, остыть, вытереть пот, а потом накинуть на себя легкую кофту или палантин. По возможности надо минимизировать время пребывания в помещениях, где сильно работает кондиционер. Если контраст с улицей слишком резок, то лучше не испытывать судьбу и отложить визит в организацию или торговый центр на другое время.

К сожалению, бытовые кондиционеры пересушивают воздух, поэтому надо тщательно заботиться о коже, которой и так достается в жару. Косметологи советуют носить с собой специальные термальные спреи для увлажнения. Дома не помешает умываться минеральной водой.

Избежать вредного воздействия кондиционера можно, если использовать легкие увлажняющие средства, причем наносить их следует тонким слоем. Утром лучше отдавать предпочтение эмульсиям и флюидам. Вечером, чтобы спастись от сухости и шелушения, можно нанести на лицо и зону декольте питательный крем, но излишки обязательно снять салфеткой. Раз в два-три дня хорошо делать увлажняющую и освежающую маску.

