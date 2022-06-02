Администрация США сняла введенные Трампом ограничения на авиарейсы на Кубу

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Администрация США отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой при предыдущем президенте Дональде Трампе, сообщило министерство транспорта.

Как уточняется, ограничения, которые вводились в 2019 и 2020 годах, касаются регулярных и чартерных рейсов между обеими странами.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. По словам вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, Венесуэла ожидает, что США начнут движение в сторону полной отмены санкций.

До этого в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.

