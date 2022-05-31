На Кубе отменили обязательное ношение масок

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Власти Кубы отменили требование обязательного ношения масок в местах скопления людей благодаря улучшению эпидемиологической обстановки на острове. Об этом сообщило государственное телевидение республики.

Как уточняется, с 31 мая их использование носит рекомендательный характер. В свою очередь, подчеркивается, что обязательным остается ношение масок для людей с симптомами заражения коронавирусом, а также на территории больниц и поликлиник.

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда выразил надежду на восстановление туристического потока из России, нарушенного из-за сложной международной обстановки. Он добавил, что российский рынок остается одним из наибольших приоритетов для Кубы.

Он пояснил, что ведется работа над внедрением использования карт платежной системы "Мир".

