Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 34,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 36,8 до 34,4%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 91 654 131 раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 87 466 251 раз.

За последние сутки в России госпитализировали 1 972 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 4,3% меньше показателя предыдущего дня. Всего было выявлено 4 619 новых случаев COVID-19. От последствий инфекционного заболевания скончались 84 пациента. Выздоровели 6 064 человека.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не стоит ожидать мощной волны коронавируса. При этом она не исключила возможности возвращения любых, даже уже забытых вариантов вируса.

