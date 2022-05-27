В России за сутки госпитализировали 1 972 заразившихся коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 1 972 пациента с диагностированным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Новый показатель на 4,3% ниже значения днем ранее.

По информации Оперштаба, число госпитализаций снизилось в 45 регионах Российской Федерации. В пяти субъектах страны ситуация осталась без изменений.

За последние сутки выздоровели 6 064 человека с ранее выявленным COVID-19. Всего коронавирусом с момента начала пандемии в РФ переболели 17 719 596 человек.

Подтверждены 4 619 новых случаев заражения COVID-19. За 24 часа по стране скончались 84 пациента с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в РФ не стоит ожидать новой мощной волны распространения коронавируса. При этом эксперт отметила, что существует риск мутации вируса.