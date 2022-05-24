Попова оценила риски подъема заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые сегодня не видят рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в РФ, поскольку большинство граждан переболели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она не исключила возможный подъем к осени 2022 года.
"Если говорить о коронавирусе, то совершенно очевидно сегодня, что каждая новая волна в мире и каждая из стран были связаны с тем геновариантом коронавируса, с которым население страны не встречалось. Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. Сегодня есть изменения внутри "Омикрона", но пока в мире нет нового варианта", – сказала Попова в эфире радио КП.
Ранее Попова заявила, что доля "Дельта"-штамма коронавируса в России может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать. При этом, по словам главы Роспотребнадзора, пока плотность иммунитета в стране достаточная, чтобы этот штамм не проявлялся.
За последние сутки в России госпитализировали 2 466 человек с коронавирусом, выявили 3 785 новых случаев заболевания. При этом перебороли COVID-19 за сутки 6 352 человека.
Пандемия COVID-19 еще не окончена – глава ВОЗ
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