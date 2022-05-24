В России за сутки госпитализировали 2 466 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в России госпитализировали 2 466 человек с коронавирусом. Это втрое больше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций выросло в 77 регионах страны, снизилось – в 4. Не изменилась ситуация также в 4 субъектах РФ.

За последние 24 часа в стране выявили 3 785 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 301 393. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Перебороли болезнь за сутки 6 352 человека, всего вылечились 17 700 372 пациента. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 90, до 378 516 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. По данным портала Стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от COVID-19 инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.

