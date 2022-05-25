ФМБА подготовило 6 млн доз вакцины "Конвасел" для отправки в регионы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
6 млн доз вакцины от коронавируса "Конвасел" подготовили для отправки в регионы после регистрации цены, она ожидается в ближайшие дни, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на "правительственном часе" в Совфеде.
"Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждем со дня на день регистрации", – приводит слова Скворцовой РИА Новости.
Глава ФМБА подчеркнула, что вакцина обладает высокой эффективностью. Производители из Индии и других стран готовы купить лицензию и производить препарат под своими названиями.
Ранее Скворцова сообщила, что "Конвасэл" способствует 100% выработке антител к вирусу.
Также она рассказывала, что "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от коронавируса после других препаратов. В клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.
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