Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира

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Лекарственный препарат от COVID-19, разработанный компанией "Герофарм" на основе молнупиравира, получил регистрацию Минздрава РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В государственном реестре лекарственных средств указано, что препарат в виде капсул с дозировкой 200 миллиграммов был зарегистрирован 20 мая. Показанием к его применению является лечение COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме у взрослых. Также лекарство может быть использовано при повышенном риске прогрессирования болезни до тяжелой формы.

Противопоказаниями к применению препарата являются возраст до 18 лет, беременность или ее планирование, период грудного вскармливания, повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому из составных веществ.

Ранее сообщалось, что холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Институт стволовых клеток человека в этом году начнут клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. В "Ростехе" отмечали, что для защиты организма от двух болезней будет достаточно одной прививки.

