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Соединенные Штаты Америки смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Такое заявление сделала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниями вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", – передает "Интерфакс" слова Родригес.

По ее словам, Венесуэла ожидает, что США начнут движение в сторону полной отмены санкций.

Ранее в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. Отмечается, что Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.

До этого сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают усилия России по защите мира в своем регионе. Глава Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине. При этом он добавил, что Киев стал колонией США и Европы.

