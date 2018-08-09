Ученые объяснили, чем синий свет опасен для сетчатки глаза

9 августа, 15:28
Фото: depositphotos/Kesu01
Ученым из Университета Толедо в США удалось выяснить, как и почему синий свет разрушает сетчатку глаза. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, сообщает "Газета.ру".
По словам специалистов, макулярная дегенерация, то есть поражение сетчатки глаза вследствие сосудистой патологии, возникает из-за старения. Тогда происходит разрушение желтого пятна сетчатки – зоны наибольшей остроты зрения, которая расположена напротив зрачка. А волны света от синих до ультрафиолетового спектра ускоряют процесс старения.
Американские специалисты изучили свойства ретинала разновидности витамина А, который содержится в сетчатке. Ранее считалось, что ретинал превращается в токсичный желто-коричневый пигмент – липофусцин, способный повредить клетки сетчатки. Именно его принято называть "пигментом старения", пояснили исследователи.
Добавив ретинал в ряд клеточных культур, ученые подвергли его воздействию световых волн разной длины. Путем экспериментов они пришли к выводу, что дело вовсе не в липофусцине, а в том, что под влиянием синего света ретинал меняется, что ведет к увеличению количества кальция в клетках, а затем – к их деформации и гибели. Исследователи доказали, что подобным образом на синий свет реагируют не только клетки сетчатки, но и, например, клетки сердца и нервной ткани.
По словам ученых, "противоядием" от воздействия синего света является витамин Е, однако, доставить его во все клетки невозможно. В связи с этим специалисты рекомендовали меньше времени проводить у экранов гаджетов, избегая синего свечения от экранов.
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