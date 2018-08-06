Ученые объяснили, почему интернет вызывает бессонницу

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Ученые из Университета Боккони в Милане и Питтсбургского университета выявили. что интернет может вызвать расстройство сна, так как сокращает время, отведенное на ночной отдых. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи пришли к выводу, что любители "позависать" в Сети по вечерам спят на 25 минут меньше, чем положено, а это, в свою очередь, ведет к развитию бессонницы. В результате днем пользователи интернета зачастую чувствуют себя усталыми и раздражительными, пояснили специалисты.

По словам ученых, интернет оказывает особенно сильное воздействие на сон людей в возрасте от 18 до 30 лет. Это выяснилось в ходе эксперимента, в котором принимали участие примерно 5,5 тысячи добровольцев из Германии. В течение трех дней их попросили записывать, что они делают каждые десять минут.

А в Японии ученые установили, что слишком короткий или, наоборот, чересчур продолжительный сон повышают риск преждевременной смерти у людей старше 60 лет.