Российские ученые могут сделать прорыв в изучении мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые из Москвы и Санкт-Петербурга разработали уникальный сенсор для магнитоэнцефалографии – измерения магнитной активности головного мозга. Новый прибор, который создадут на его основе, увеличит точность исследований в несколько раз, снизив стоимость производства.

Магнитоэнцефалография позволяет на самой ранней стадии диагностировать такие заболевания как эпилепсия, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, у прибора есть исследовательский потенциал. Он позволит получить новые данные об устройстве мозга и процессах, протекающих в нем при мыслительной деятельности.

Основа современных магнитоэнцефалографов – сверхчувствительные сенсоры, для работы которых нужны сверхнизкие температуры. Их помещают в своеобразный термос с гелием, что делает оборудование получается очень громоздким и дорогим в эксплуатации. К тому же сенсоры невозможно поднести к голове человека ближе чем на три-четыре сантиметра. При этом в исследования вмешивается магнитное поле Земли, поэтому измерения приходится проводить в специальной магнитоизолирующей комнате. Лучшего способа у человечества нет, метод позволяет зарегистрировать всплески активности нейронных групп длительностью менее 10 миллисекунд с пространственным разрешением в несколько миллиметров.

Подобных установок в мире существует не более 400, ученые пытаются создать более компактную и дешевую МЭГ-систему, основанную на принципах взаимодействия магнитного поля с магнитными моментами атомов. Группа ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ) и петербургского Физико-технического института имени Иоффе (ФТИ) совершила настоящий прорыв на этом направлении, сообщает газета "Известия".

"В ходе разработки атомарного магнитоэнцефалографа нам удалось сконструировать датчики, способные работать в магнитном поле Земли", – пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории атомной радиоспектроскопии ФТИ Антон Вершовский. По его словам, это позволит эксплуатировать прибор в обычных помещениях, без магнитной изоляции.

Руководитель проекта, директор Центра биоэлектрических интерфейсов ВШЭ Алексей Осадчий добавил, что новый прибор будет похож на головной убор профессора из фильма "Назад в будущее" – шлем, утыканный парой сотен сенсоров, похожих на большой сувенирный карандаш. Они расположатся не далее полусантиметра от головы, позволяя достичь большей детализации чтения сигналов.

Стоить прибор будет менее миллиона долларов, что в пять-семь раз дешевле существующих аналогов.