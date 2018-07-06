Ученые нашли способ омоложения мозга

Фото: ТАСС/Alamy

Солнечные ванны помогают омолодить головной мозг. К такому выводу пришли ученые после проведения экспериментов на мышах. Специалисты обнаружили, что под воздействием ультрафиолета в мозге возникают и развиваются новые нейроны, пишут "Аргументы недели".

Развитие новых нейронов улучшает запоминание и усиливает другие когнитивные функции.

Ранее сообщалось, что ученые открыли способ, как сократить риск преждевременной смерти. Согласно результатам исследования, чтобы уменьшить риск смертельных болезней, нужно обращаться только к одному лечащему врачу.

В ходе исследований выяснилось, что у пациентов, которые проходили лечение на протяжении жизни у одного лечащего врача, снижен риск преждевременной смерти.