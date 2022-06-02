Случаев заболевания вариантами "Омикрона" ВА.4, ВА.5 в России нет – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В РФ на сегодняшний день не зафиксировано случаев заболевания подвариантами "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1, названного "нью-йоркским", сообщил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, частично это связано с высокой степенью иммунизации населения.

Эксперт отметил, что подвариант BA.2 продолжает мутировать. В свою очередь, субварианты BA.4 и BA.5 характеризуются более легким распространением между людьми.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова заявила, что в России не стоит ожидать мощной волны коронавируса. При этом она не исключила возможности возвращения любых вариантов вируса.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. Показатель заболеваемости на 21-й неделе текущего года составил 20,60 на 100 тысяч населения, что на 8,6% ниже, чем в среднем за последние четыре недели.

Также инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как восстановить обоняние после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19. По ее словам, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.

Она объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.

