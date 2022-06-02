Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 2 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в Московском регионе ожидается по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до 19...24 градусов, после полудня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что температурный режим превысит климатическую норму на 4 градуса. Содержание кислорода в воздухе в первой половине дня будет в норме, затем будет ощущаться слабо выраженная погодная гипоксия. Ветер юго-восточного направления будет дуть с порывами 5–10 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 четверга, 2 июня, а предупреждение о ветре – с 12:00 до 00:00 пятницы, 3 июня.

