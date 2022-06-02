Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В четверг, 2 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем в Московском регионе ожидается по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до 19...24 градусов, после полудня пройдут кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что температурный режим превысит климатическую норму на 4 градуса. Содержание кислорода в воздухе в первой половине дня будет в норме, затем будет ощущаться слабо выраженная погодная гипоксия. Ветер юго-восточного направления будет дуть с порывами 5–10 метров в секунду.
Ранее Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение о грозе будет действовать с 12:00 до 21:00 четверга, 2 июня, а предупреждение о ветре – с 12:00 до 00:00 пятницы, 3 июня.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 2 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: