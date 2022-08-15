"Звезды советского экрана": Удивительные случаи на кинопробах

"Что такое кинопроба?", – ответ на этот вопрос, мучивший всех тех, кто хотя бы немного интересовался кино, в 1982 году можно было найти в апрельском выпуске журнала "Советский экран".

"Актерские пробы – все равно, что нулевой цикл у строителей!", – заявил корреспонденту актер Вадим Спиридонов. "Идет, так сказать, закладка фундамента будущего фильма". А вот мнение Никита Михалкова: "Кинопробы – это момент, когда выстраиваются отношения между актером и режиссером. Родится ли уважение, ответственность и готовность идти навстречу друг другу? Вот в чем вопрос».

Благодаря кому Владимир Зельдин получил главную роль в фильме "Свинарка и пастух"? Из-за чего Андрей Миронов лишился своей первой роли в кино? На что пришлось пойти Инне Чуриковой ради роли Марфушечки-душечки в фильме "Морозко"? Почему на пробы картины "Семь невест ефрейтор Збруева" вызвали милицию? И за что Светлана Крючкова укусила Александра Збруева во время проб для фильма "Большая перемена"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".



