"Раскрывая тайны звезд": в поисках любви

Об актерах часто говорят, что они ветреные. Зрители охотно следят за их любовными коллизиями и обсуждают череду расставаний и разводов. Но что, если им просто не везет найти любовь с первой попытки?

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".