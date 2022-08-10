"Вот это любовь": Олег Даль и Нина Дорошина

Теплый южный вечер. Над Одессой заходит солнце. Кинематографисты, снимавшие тут фильм "Последний троллейбус", после трудовой смены разошлись кто куда. Молодой актер Олег Даль с товарищами отправился на черноморский берег. Развел там костер, достал гитару и уже был готов запеть, как вдруг увидел в темноте фигуру девушки в купальнике.

Она уверенно заходит в темную воду. По колени, по пояс, по шею, а затем совсем исчезает в волнах. Но через секунду раздался крик. Человек тонет! Даль бросил гитару и помчался на помощь. Он вынес девушку на берег и только здесь разглядел ее лицо. Это была его коллега, актриса Нина Дорошина. Она открыла глаза и первое что увидела – глаза Олега Даля, как у влюбленного мальчишки. Об этом – в программе "Вот это любовь".