Собянин пригласил жителей и гостей столицы на бесплатные экскурсии

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города на бесплатные экскурсии по столице. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Программа "Мой район" и проект "Гуляем по Москве" проводят в августе цикл бесплатных экскурсий. Профессиональные гиды составили авторские туры, на которые можно приходить всей семьей.

По словам Собянина, туристы часто посещают центр Москвы. Но и спальные районы таят в себе много интересных исторических объектов и достопримечательностей. Например, усадьба Петровско-Разумовское или Ростокинский акведук. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.