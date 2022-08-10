"Ночная смена": скандал с Эзрой Миллером и рисунки нейросети

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Иван Базанов и Иван Рымарев обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Телеведущие обсудили съемки Питера Джексона и скандалы с Эзрой Миллером. Также нейросети нарисовали клип к песне Non Stop. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.