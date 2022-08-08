Группа "Би-2" опровергла информацию об отъезде из России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участники рок-группы "Би-2" в своем телеграм-канале опровергли информацию об отъезде из России. Пост сопроводили фотографиями с отдыха.

"Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда открыто и расслабленно", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация об отъезде группы из страны. По данным СМИ, причиной могла стать позиция участников группы о спецоперации на Украине.

До этого депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов предложил запретить солистам "Би-2" въезд в Россию. С соответствующим предложением депутат обратился в ФСБ и СК РФ. Парламентарий попросил проверить действия группы на нарушение статьи о дискредитации Вооруженных сил России и принять процессуальные меры.

Кузнецов отметил, что при выборе артистов чиновники должны думать об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгоде.