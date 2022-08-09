"Звезды советского экрана": "Опасный возраст"

Сентябрь 1982 года. Не так давно на телеэкраны страны вышел весьма необычный фильм. Сюжет у картины незатейливый: семейная пара после 20 лет совместной жизни решает подать на развод. А вот профессия главного героя – парфюмер – настоящая экзотика. Его сыграл холодный и сдержанный прибалтийский актер Юозас Будрайтис.

Фильм прошел на ура, и на телевидение посыпались просьбы о повторе. А затем зрители завалили редакцию журнала "Советский экран" вопросами о съемках, отвечать на которые позвали Алису Фрейндлих. При этом даже киноманы в своих письмах не могли вспомнить название фильма и по ошибке называли его "Нюхач".

Почему режиссер фильма "Опасный возраст" предпочел Юозаса Будрайтиса Андрею Миронову? Как семейная драма Алисы Фрейндлих повлияла на ее решение принять участие в съемках? Почему Будрайтис решил преподать партнерше урок правильного русского языка? Кто чуть не сломал актеру нос во время съемок? И чем ему не понравился голос Иннокентия Смоктуновского? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".