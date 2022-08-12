"The City": как провести выходные в Москве

В эти выходные пройдет сразу несколько фестивалей. Главным из них стал фестиваль фейерверков "Ростех". После заката пиротехники из Китая, Аргентины, Мексики и других стран соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучших.

Еще один фестиваль этих выходных – "Бабл Уикенд" – пройдет на "Плюс Даче" Парка Горького. Это ответ зарубежному мероприятии Comic-Con, поэтому он должен понравиться любителям комиксов, аниме и супергеройского кино.

А тех, кто пока никак не может вырваться в отпуск, но очень хочет попутешествовать, приглашает фестиваль "День Индии»". Посетителей будет ждать базар с морем пряностей и благовоний, уроки хинди, медитации, сцена с индийскими танцами и музыкой и роспись хной.

Подробнее – в сюжете проекта The City.