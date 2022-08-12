День физкультурника пройдет в московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили мероприятия ко Дню физкультурника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сад "Эрмитаж" проведет две тренировки Bodycombat и Move up на свежем воздухе 13 августа с 18:00 до 20:00 на эстраде. Сад имени Н.Э. Баумана приглашает на фитнес-тренировку с профессиональным инструктором Ильей Ларионовым в 15:00 на спортивной площадке сада.
Также на баскетбольной площадке парка "Горка" 13 августа в 15:00 состоится мастер-класс по баскетболу для начинающих.
Кроме того, в парке у прудов "Радуга" пройдут эстафеты, подвижные и спортивные игры, конкурсы 13 августа с 11:00 до 15:00.
В свою очередь, в парке "Дубки" приглашают 13 августа в 13:00 на открытую тренировку по капоэйре. В парке пройдет также мастер-класс по современным танцам "Будь в танце" в 14:30 на центральной площади.
Помимо этого, 13 августа в 14:00 в парке "Сокольники" состоится экскурсия "Старт дают Сокольники".
А на центральном променаде парка "Ходынское поле" состоится мастер-класс по езде на роликовых коньках. Занятие пройдет с 17:00 до 18:00. Рядом с беседкой у дирекции парка пройдут тренировка в 10:00 и лекция в 11:00.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что за два месяца лета 2022 года очные занятия "Спортивных выходных" посетили более 18 тысяч москвичей. Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные.
В новом сезоне, с апреля, профессиональные наставники провели почти 1 000 офлайн- и онлайн-занятий, добавил мэр Москвы.
Кроме того, Московская канатная дорога 12 августа, в преддверии празднования Дня физкультурника, проведет акцию – сдача спортивных нормативов в обмен на бесплатный проезд. Сдать нормативы в этот день можно будет с 12:00 до 18:00 около станции метро "Лужники".
Собянин рассказал о тренировках проекта "Спортивные выходные"
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