День физкультурника пройдет в московских парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили мероприятия ко Дню физкультурника. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сад "Эрмитаж" проведет две тренировки Bodycombat и Move up на свежем воздухе 13 августа с 18:00 до 20:00 на эстраде. Сад имени Н.Э. Баумана приглашает на фитнес-тренировку с профессиональным инструктором Ильей Ларионовым в 15:00 на спортивной площадке сада.

Также на баскетбольной площадке парка "Горка" 13 августа в 15:00 состоится мастер-класс по баскетболу для начинающих.

Кроме того, в парке у прудов "Радуга" пройдут эстафеты, подвижные и спортивные игры, конкурсы 13 августа с 11:00 до 15:00.

В свою очередь, в парке "Дубки" приглашают 13 августа в 13:00 на открытую тренировку по капоэйре. В парке пройдет также мастер-класс по современным танцам "Будь в танце" в 14:30 на центральной площади.

Помимо этого, 13 августа в 14:00 в парке "Сокольники" состоится экскурсия "Старт дают Сокольники".

А на центральном променаде парка "Ходынское поле" состоится мастер-класс по езде на роликовых коньках. Занятие пройдет с 17:00 до 18:00. Рядом с беседкой у дирекции парка пройдут тренировка в 10:00 и лекция в 11:00.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за два месяца лета 2022 года очные занятия "Спортивных выходных" посетили более 18 тысяч москвичей. Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные.

В новом сезоне, с апреля, профессиональные наставники провели почти 1 000 офлайн- и онлайн-занятий, добавил мэр Москвы.

Кроме того, Московская канатная дорога 12 августа, в преддверии празднования Дня физкультурника, проведет акцию – сдача спортивных нормативов в обмен на бесплатный проезд. Сдать нормативы в этот день можно будет с 12:00 до 18:00 около станции метро "Лужники".

