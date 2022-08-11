"Интервью": Алексей Митяев – о доступных речных прогулках в пределах Москвы

Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев рассказал, какие речные прогулки доступны в этом сезоне в пределах города.

Какие круизы открыты с лучших речных вокзалов столицы по всей России? Как наряду с прогулочным развивают и регулярный электротранспорт на водных маршрутах? Подробнее – в программе "Интервью".