Авиакомпания Nouvelair возобновит рейсы из Внуково в Монастир с 19 августа

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Тунисская авиакомпания Nouvelair планирует возобновить полетную программу из аэропорта Внуково, сообщает пресс-службе авиагавани.

С 19 августа будут выполняться полеты в Монастир – исторический, культурный и туристический центр Туниса. Самолеты будут летать дважды в неделю – по средам и субботам.

По средам прибытие в Москву планируется в 04:05, обратный рейс из Внуково – в 05:05, по субботам прибытие в Москву – в 01:15, обратный рейс из Внуково – в 02:15.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что россиян готовы принять в ряде стран, в том числе Ближнего Востока, Юго-Восточной и Западной Азии, несмотря на политическую обстановку.

По его словам, прежде всего, это Турция, Египет и ОАЭ. Также россиян рады видеть в Таиланде и Вьетнаме. Популярными странами СНГ среди россиян стали Белоруссия, Армения и Казахстан. Барзыкин также отметил, что Европа не является массовым туристическим направлением для жителей России.