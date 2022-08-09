Граждане РФ больше не могут посещать Венсенский замок во Франции – СМИ

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Россиянам запретили посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн) в пригороде Парижа, где находятся архивы министерства вооруженных сил Франции, сообщает издание Paris Match.

В качестве причины такого решения называется появившаяся после начала спецоперации внутренняя директива.

По данным издания, двум гражданкам РФ 30 июля было отказано в посещении замка. "Охранник у металлоискателя попросил показать мой паспорт", – рассказала одна из них.

После отказа женщина предприняла попытку договориться с другим охранником, ее так же не пропустили, а причиной отказа было названо российское гражданство.

Во французском Минобороны подчеркнули, что ограничения для граждан РФ касаются доступа в любые помещения ведомства.

Ранее МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары, проверяя у покупателей паспорта.

В МИД пояснили, что продавцам рекомендовано проверять паспорта у покупателей дорогих товаров, поскольку на практике трудно определить, куда отправится товар. При этом в каждом конкретном случае продавцу следует принимать соответствующее решение в индивидуальном порядке.