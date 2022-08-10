В РСТ назвали страны, где рады видеть россиян

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Россиян готовы принять в ряде стран, в том числе Ближнего Востока, Юго-Восточной и Западной Азии, несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

"Прежде всего, это Турция, на которую приходится более 60% зарубежных выездов. Это Египет, который сейчас, несмотря на жаркое лето, очень популярен. Это ОАЭ, которые ближе к осени будут еще больше наполняться", – сообщил Барзыкин.

По его словам, россиян также рады видеть в Таиланде и Вьетнаме. Популярными странами СНГ среди россиян стали Белоруссия, Армения и Казахстан.

Барзыкин также отметил, что Европа не является массовым туристическим направлением для жителей России.

"Говорить о потоке туристов из России в Европу сейчас нельзя, он крайне мал. Какие-то страны ограничили выдачу виз, какие-то вообще не выдают", – добавил Барзыкин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

