Началось благоустройство территории возле строящейся станции "Текстильщики" БКЛ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к благоустройству территории рядом со строящейся станцией "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что работы проведут на улицах Саратовской, Люблинской, Артюхиной, 1-й и 11-й улицах Текстильщиков, в 1-м Саратовском проезде и на дублере Волгоградского проспекта. Там уже установили ограждения, временные дорожные знаки и информационные баннеры для пешеходов и водителей.

Рабочие приступили к устройству кабельной канализации, куда уберут воздушные линии. Также стартовали работы на тротуарах. По словам заммэра, главная задача благоустройства территорий возле новых транспортных объектов в создании удобных пешеходных маршрутов к ним от жилых массивов, а также комфортных общественных пространств для отдыха местных жителей.

В рамках работ в порядок приведут тротуары, заменят дорожное покрытие, территорию озеленят. Для пассажиров общественного транспорта на дублере Волгоградского проспекта появится современная остановка с зарядными слотами. Для автомобилей организуют удобные парковочные карманы.

На прилегающей к станции территории установят порядка 190 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой зебре и пешеходам на ней быть заметнее для водителей в темное время суток.

В рамках благоустройства разобьют почти 23,7 тысячи квадратных метров газона. Поздней осенью там высадят 58 деревьев и 160 кустарников. Основные работы планируется завершить до конца года.

Ранее на самой станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро завершился монтаж путей. В настоящее время специалисты ведут пусконаладочные работы. Строительство восточного участка БКЛ осуществляется в максимальном темпе.

Основные конструкции станционного комплекса находятся на высокой стадии готовности. Так, специалисты полностью завершили монтаж монолитных конструкций вестибюля № 1, самой станции и пристанционных сооружений. В настоящее время они ведут отделочные работы и установку инженерных систем в технических помещениях.