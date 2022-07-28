На станции "Текстильщики" БКЛ завершился монтаж путей

07:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
На станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии столичного метро завершился монтаж путей. В настоящее время специалисты ведут пусконаладочные работы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, строительство восточного участка БКЛ осуществляется в максимальном темпе.
"На всех четырех станциях продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. В перегонных тоннелях между станциями "Нижегородская" и "Печатники" полностью завершено устройство верхнего строения пути. Это означает, что станционный комплекс "Текстильщики" готов к принятию нагрузок подвижного состава", – сказал Бочкарев.
Заммэра отметил, что основные конструкции станционного комплекса находятся на высокой стадии готовности. Так, специалисты полностью завершили монтаж монолитных конструкций вестибюля № 1, самой станции и пристанционных сооружений. В настоящее время они ведут отделочные работы и установку инженерных систем в технических помещениях.
"Активно идут монолитные работы в вестибюле № 2 – уже готов его нижний (подземный) уровень. Параллельно специалисты монтируют последний из трех эскалаторов, по которым пассажиры будут подниматься со станции и выходить на Шоссейную улицу. После этого начнется устройство верхнего перекрытия вестибюля, которое полностью завершит монолитные работы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже смонтированные четыре лифта и шесть эскалаторов прошли все необходимые тесты и уже готовы к эксплуатации.
Ранее Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к пусконаладочным работам на тягово-понизительных подстанциях на всех четырех станциях восточного участка БКЛ. Параллельно с этим на всех четырех станциях продолжается архитектурная отделка пассажирских зон и инженерные работы.
До окончания строительства и запуска БКЛ осталось два участка
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